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Борисенко Яков Фомич

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Место рождения

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия

Дата рождения

1898

Дата смерти

21.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Бракосочетание
Около 1936

Жена: Талалаева Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисенко Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисенко Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисенко Яков Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.01.1944
Ленинградская область, Россия
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