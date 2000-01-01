Борисенко Яков Фомич
Место рождениядеревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Дата рождения1898
Дата смерти21.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисенко Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисенко Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.01.1944
Ленинградская область, Россия