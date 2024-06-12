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Капитон Захарович

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Захар Кузьмич

Мать: Марфа Григорьевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1832 О родившихся Гремячка 5 50 19 Капитон Захар Козьмин нет Марфа Григорьева
Бракосочетание
1855

Жена: Мария Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1855 О бракосочетавшихся Гремячка 5 73 3 Капитон Захаров нет 22 Захар Козьмин 1833 Гремячка Мария Иванова 21 Иван Игнатьев 1834 Гремячка
Упоминание
1858
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1858 ф.3 о.2 д. 326 РС села Гремячева Рудановской Татьяны Петровны 8/-3- Захар Козьмин 48 Захара Козьмина мать Варвара 60 Захара Козьмина жена Марфа 49 Захара Козьмина сыновья Капитон 26 Никита 16 З... Показать все
Рождение ребёнка
1861

Сын: Кузьмин Иван Капитонович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1861 О родившихся Гремячка 5 79 2 Иван Капитон Захаров нет Мария Иванова есть брак
Рождение ребёнка
1862

Сын: Кузьмин Иосиф Капитонович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1864 О родившихся Гремячка 4 153 149 Иосиф Капитон Захаров нет Мария Иванова
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Екатерина Капитоновна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1870 О родившихся Гремячка 4 153 168 Екатерина Капитон Захаров нет Мария Иванова
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Захарова Анастасия Капитоновна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1873 О родившихся Гремячка 4 176 24 Анастасия Капитон Захаров нет Мария Иванова
Смерть
Неизвестно

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