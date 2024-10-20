Кузьмин Иосиф Капитонович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Капитон Захарович
Мать: Мария Ивановна
1864 О родившихся Гремячка 4 153 149 Иосиф Капитон Захаров нет Мария Иванова
Бракосочетание
1887
Жена: Кузьмина Анна Степановна
1887 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 493 Осип Капитонов Козьмин 22 нет нет 1865 Гремячка Анна Степанова 21 Степан Васильев 1866 Донауровский Урай
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кузьмин Александр Иосифович
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Степановна
Абди, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мамадыш Абди, Троицкая церковь 1902 г. Рождения, бракосо...и (Ф. 4, о. 176, д. 1060) 27. 23. 25 Александръ Лашиевскаго уъзда села Гремячки крестьянинъ Осипъ Капитоновъ и законная жена его Анна Степан... Показать все
Смерть
Неизвестно