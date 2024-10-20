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Кузьмин Иосиф Капитонович

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Капитон Захарович

Мать: Мария Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1864 О родившихся Гремячка 4 153 149 Иосиф Капитон Захаров нет Мария Иванова
Бракосочетание
1887

Жена: Кузьмина Анна Степановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1887 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 493 Осип Капитонов Козьмин 22 нет нет 1865 Гремячка Анна Степанова 21 Степан Васильев 1866 Донауровский Урай
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кузьмин Александр Иосифович

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Степановна

Абди, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мамадыш Абди, Троицкая церковь 1902 г. Рождения, бракосо...и (Ф. 4, о. 176, д. 1060) 27. 23. 25 Александръ Лашиевскаго уъзда села Гремячки крестьянинъ Осипъ Капитоновъ и законная жена его Анна Степан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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