Кузьмина Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1887 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 493 Осип Капитонов Козьмин 22 нет нет 1865 Гремячка Анна Степанова 21 Степан Васильев 1866 Донауровский Урай
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кузьмин Александр Иосифович
Отец ребёнка: Кузьмин Иосиф Капитонович
Абди, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мамадыш Абди, Троицкая церковь 1902 г. Рождения, бракосо...и (Ф. 4, о. 176, д. 1060) 27. 23. 25 Александръ Лашиевскаго уъзда села Гремячки крестьянинъ Осипъ Капитоновъ и законная жена его Анна Степан... Показать все
Смерть
Неизвестно