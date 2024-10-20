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Кузьмина Анна Степановна

Место рождения

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1887

Муж: Кузьмин Иосиф Капитонович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1887 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 493 Осип Капитонов Козьмин 22 нет нет 1865 Гремячка Анна Степанова 21 Степан Васильев 1866 Донауровский Урай
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кузьмин Александр Иосифович

Отец ребёнка: Кузьмин Иосиф Капитонович

Абди, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мамадыш Абди, Троицкая церковь 1902 г. Рождения, бракосо...и (Ф. 4, о. 176, д. 1060) 27. 23. 25 Александръ Лашиевскаго уъзда села Гремячки крестьянинъ Осипъ Капитоновъ и законная жена его Анна Степан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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