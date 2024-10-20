Захарова Анастасия Капитоновна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Капитон Захарович
Мать: Мария Ивановна
1873 О родившихся Гремячка 4 176 24 Анастасия Капитон Захаров нет Мария Иванова
Бракосочетание
1895
Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дворцовый Урай, Казанско-Богородицкая церковь 1895 г. Рождения, бракосо...ти (Ф. 4, о. 176, д.711) Села Донауровского Урая крестьянин Георгий Павлов Романов, 20 и села Гремячки умершего крестьянина... Показать все
Смерть
Неизвестно