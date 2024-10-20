Захарова Анастасия Капитоновна 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захарова Анастасия Капитоновна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1833 г.р.

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Капитон Захарович

Мать: Мария Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1873 О родившихся Гремячка 4 176 24 Анастасия Капитон Захаров нет Мария Иванова
Бракосочетание
1895

Муж: Захаров Георгий Павлович

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дворцовый Урай, Казанско-Богородицкая церковь 1895 г. Рождения, бракосо...ти (Ф. 4, о. 176, д.711) Села Донауровского Урая крестьянин Георгий Павлов Романов, 20 и села Гремячки умершего крестьянина... Показать все
Смерть
Неизвестно

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