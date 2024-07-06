Ананьина Екатерина Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананьина Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьин Феофилакт Лукич

Место жительства
Неизвестно
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Ананьин Сергей Феофилактович

Отец ребёнка: Ананьин Феофилакт Лукич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Ананьин Федор Феофилактович

Отец ребёнка: Ананьин Феофилакт Лукич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ананьин Семен Феофилактович

Отец ребёнка: Ананьин Феофилакт Лукич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: (Ананьина) Параскева Феофилактовна

Отец ребёнка: Ананьин Феофилакт Лукич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ананьин Петр Феофилактович

Отец ребёнка: Ананьин Феофилакт Лукич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Ананьина) Антонина Феофилактовна

Отец ребёнка: Ананьин Феофилакт Лукич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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