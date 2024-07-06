Ананьина Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ананьин Сергей Феофилактович
Отец ребёнка: Ананьин Феофилакт Лукич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ананьин Федор Феофилактович
Отец ребёнка: Ананьин Феофилакт Лукич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ананьин Семен Феофилактович
Отец ребёнка: Ананьин Феофилакт Лукич
Рождение ребёнка
1904
Сын: (Ананьина) Параскева Феофилактовна
Отец ребёнка: Ананьин Феофилакт Лукич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ананьин Петр Феофилактович
Отец ребёнка: Ананьин Феофилакт Лукич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Ананьина) Антонина Феофилактовна
Отец ребёнка: Ананьин Феофилакт Лукич
Смерть
Неизвестно