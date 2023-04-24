Рожкова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1912
Дата смерти31.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Рожков Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рожков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Рожков Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рожков Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Рожков Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
20.03.1949
Дочь: Ермилина (Рожкова) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Рожков Алексей Фёдорович
Смерть
31.01.1988