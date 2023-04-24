Рожкова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1912

Дата смерти

31.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Рожков Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Рожков Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожков Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Рожков Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
20.03.1949

Дочь: Ермилина (Рожкова) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Рожков Алексей Фёдорович

Смерть
31.01.1988

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