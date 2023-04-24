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Рожков Алексей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1906

Дата смерти

16.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Рожкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Рожкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожков Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Рожкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
20.03.1949

Дочь: Ермилина (Рожкова) Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Рожкова Анна Васильевна

Смерть
16.03.1987

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