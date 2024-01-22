Гайворонская Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайворонская Федосья Ивановна

Гайворонская Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Гайворонский Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гайворонский Гаврила Климович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Гайворонский Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Гайворонский Гаврила Климович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.