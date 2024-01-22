Гайворонская Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Гайворонский Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Гайворонский Гаврила Климович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Гайворонский Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Гайворонский Гаврила Климович
Смерть
Неизвестно