Гайворонский Андрей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гайворонский Данила Андреевич
Мать ребёнка: Гайворонская Анна Петровна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Гайворонская Елена Андреевна
Мать ребёнка: Гайворонская Анна Петровна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Гайворонский Артемий Андреев
Мать ребёнка: Гайворонская Анна Петровна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Гайворонская Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Гайворонская Анна Петровна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Клименко Аксинья Андреевна
Мать ребёнка: Гайворонская Анна Петровна