Гайворонский Андрей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайворонский Андрей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Гайворонский Гаврила Климович

Мать: Гайворонская Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Гайворонский Данила Андреевич

Мать ребёнка: Гайворонская Анна Петровна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Гайворонская Елена Андреевна

Мать ребёнка: Гайворонская Анна Петровна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Гайворонский Артемий Андреев

Мать ребёнка: Гайворонская Анна Петровна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Гайворонская Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Гайворонская Анна Петровна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Клименко Аксинья Андреевна

Мать ребёнка: Гайворонская Анна Петровна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
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