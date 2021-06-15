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Бирюкова Фаина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1925

Дата смерти

01.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1925

Отец: Калинин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1949

Дочь: Боровко Галина Николаевна

Отец ребёнка: Бирюков Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Валерий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Бирюков Николай Павлолович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Николай Павлович

Смерть
01.07.1987
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