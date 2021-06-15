Бирюкова Фаина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1925
Дата смерти01.07.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1925
Отец: Калинин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1949
Дочь: Боровко Галина Николаевна
Отец ребёнка: Бирюков Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Валерий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бирюков Николай Павлолович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1987