Риккинен Вальборга Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1844
Дочь: (Риккинен) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Риккинен Адам Моисеевич
Рождение ребёнка
05.02.1847
Дочь: Тёрё (Риккинен) Ева Адамовна
Отец ребёнка: Риккинен Адам Моисеевич
Рождение ребёнка
21.03.1852
Отец ребёнка: Риккинен Адам Моисеевич
Рождение ребёнка
13.08.1856
Отец ребёнка: Риккинен Адам Моисеевич
Смерть
Неизвестно