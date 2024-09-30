Риккинен Вальборга Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРиккинен Вальборга Адамовна

Риккинен Вальборга Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Риккинен Адам Моисеевич

Рождение ребёнка
22.07.1844

Дочь: (Риккинен) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Риккинен Адам Моисеевич

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1847

Дочь: Тёрё (Риккинен) Ева Адамовна

Отец ребёнка: Риккинен Адам Моисеевич

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1852

Сын: Риккинен Павел Адамович

Отец ребёнка: Риккинен Адам Моисеевич

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1856

Сын: Риккинен Иван Адамович

Отец ребёнка: Риккинен Адам Моисеевич

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.