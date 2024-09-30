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Риккинен Адам Моисеевич

Место рождения

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Риккинен Вальборга Адамовна

Рождение ребёнка
22.07.1844

Дочь: (Риккинен) Анна Адамовна

Мать ребёнка: Риккинен Вальборга Адамовна

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1847

Дочь: Тёрё (Риккинен) Ева Адамовна

Мать ребёнка: Риккинен Вальборга Адамовна

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1852

Сын: Риккинен Павел Адамович

Мать ребёнка: Риккинен Вальборга Адамовна

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1856

Сын: Риккинен Иван Адамович

Мать ребёнка: Риккинен Вальборга Адамовна

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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