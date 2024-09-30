Риккинен Адам Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1844
Дочь: (Риккинен) Анна Адамовна
Мать ребёнка: Риккинен Вальборга Адамовна
Рождение ребёнка
05.02.1847
Дочь: Тёрё (Риккинен) Ева Адамовна
Мать ребёнка: Риккинен Вальборга Адамовна
Рождение ребёнка
21.03.1852
Мать ребёнка: Риккинен Вальборга Адамовна
Рождение ребёнка
13.08.1856
Мать ребёнка: Риккинен Вальборга Адамовна
Смерть
Неизвестно