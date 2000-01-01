Ретукина Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович
деревня Ермойла Пряжинского района
Рождение ребёнка
15.05.1883
Дочь: Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
04.05.1884
Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
12.06.1885
Дочь: Акилина Игнатьевна
Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
19.04.1887
Сын: Ретукин Георгий Игнатьевич
Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
15.06.1888
Дочь: Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно