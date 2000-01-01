Ретукина Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретукина Евдокия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Ретукин Илья Игнатьевич

Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович

деревня Ермойла Пряжинского района
Рождение ребёнка
15.05.1883

Дочь: Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович

Рождение ребёнка
04.05.1884

Сын: Ретукин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович

Рождение ребёнка
12.06.1885

Дочь: Акилина Игнатьевна

Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович

Рождение ребёнка
19.04.1887

Сын: Ретукин Георгий Игнатьевич

Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович

Рождение ребёнка
15.06.1888

Дочь: Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Ретукин Игнатий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ретукин Игнатий Егорович

Смерть
Неизвестно
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