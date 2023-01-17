Ретукин Илья Игнатьевич
Место рождениядеревня Ермойла Пряжинского района
Дата рождения1876
Дата смерти26.09.1938
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
деревня Ермойла Пряжинского района
Рождение ребёнка
28.09.1903
Мать ребёнка: Ретукина Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
23.11.1905
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Ретукина Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
26.03.1908
Сын: Ретукин Иван Ильич
Мать ребёнка: Ретукина Акилина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.1938