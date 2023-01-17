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Ретукин Илья Игнатьевич

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Место рождения

деревня Ермойла Пряжинского района

Дата рождения

1876

Дата смерти

26.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ретукин Игнатий Егорович

Мать: Ретукина Евдокия Кузьминична

деревня Ермойла Пряжинского района
Рождение ребёнка
28.09.1903

Сын: Ретукин Григорий Ильич

Мать ребёнка: Ретукина Акилина Федоровна

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.11.1905

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Ретукина Акилина Федоровна

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.03.1908

Сын: Ретукин Иван Ильич

Мать ребёнка: Ретукина Акилина Федоровна

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ретукина Акилина Федоровна

Смерть
26.09.1938
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