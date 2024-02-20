Мацуков Карп Савельевич
Место рожденияРоссия Краснодарский кр.Тбилисский р-н х.Зассермановский
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Мацуков Савелий Григорьевич
Мать: Мацукова Варвара
Россия Краснодарский кр.Тбилисский р-н х.Зассермановский
Рождение ребёнка
Около 1937
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Военная служба
?.08.1941
Военная награда
10.04.1945
Медаль «За отвагу» ,дата подвига-22.02.1945г. сержант,ст.телефонист 3 роты 1609 аэр.полк ПВО 16 ВА
Приказ 16ВА № 3/Н, ЦАМО,Ф - 33-686196-5949,Запись № 27226111
Военная награда
10.05.1945
СССР Краснодарский кр. Черноморское побережье район Туапсе-Новороссийск с 28.11.1942г по 05.02.1943г
Медаль «За оборону Кавказа» № Р 036791, Приказ № 664/7697 !:)( аэр.полка ПВО,ЦАМО Ф - 33-44677-535, Запись № 1531701640
Военная награда
09.08.1945
Указ ПВС СССР медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг» № 31735.
11 ЗСП, ЦАМО , Ф - 8211-112528-9,запись № 1536378909
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
Неизвестно