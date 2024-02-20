Мацукова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Герасименко Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Мацуков Савелий Григорьевич
СССР Краснодарский кр.Тбилисский р-н х.Зассермановский
Рождение ребёнка
Около 1904
Отец ребёнка: Мацуков Савелий Григорьевич
Россия Краснодарский кр.Тбилисский р-н х.Зассермановский
Рождение ребёнка
Около 20.03.1908
Сын: Мацуков Сергей Савельевич
Отец ребёнка: Мацуков Савелий Григорьевич
Россия Краснодарский кр.,Тбилисский р-н х.Зисермановский
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Гаспарова Ксения Савельевна
Отец ребёнка: Мацуков Савелий Григорьевич
Россия Краснодарский кр.Тбилисский р-н х.Зассермановский
Смерть
Неизвестно