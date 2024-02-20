Мацуков Николай Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацуков Николай Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1904 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Мацуков Карп Савельевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
17.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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