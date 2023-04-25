Казалетова Авдотья Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1816 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1832 или 1840
Рождение ребёнка
20.10.1840 ст.
Сын: Казалетов Степан Иванович
Отец ребёнка: Казалетов Иван Семенович
Номер записи 13 ГАТО ф.160 оп.1 д.14871 лл. 1223 gato_f160_01_14871_1223 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFM-9KDW?i=1173&cc=1921824&cat=698837
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Казалетова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Казалетов Иван Семенович
Рождение ребёнка
01.02.1853 ст.
Отец ребёнка: Казалетов Иван Семенович
Ильинская церковь Отец: Мать: Восприемники: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-751?i=144&wc=Q866-LY1%3A375541101%2C387359901%2C375857601%2C387442702&cc=1921824
Упоминание
22.04.1858 ст.
Ревизия 10, 1858 № до 3 № после 3 """ """ глава семьи Семен Назарович (умер в 1854) главы семьи 1 сын Иван Семенович 1 сына 1 сын Степан Иванович 1 сына 2 сын Федор Иванович главы семьи 2 сын Григори... Показать все
Смерть
После 1858 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-T9C8-P?i=65&cc=1929530&cat=1987848