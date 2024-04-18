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Казалетов Степан Иванович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.10.1840 ст.

Дата смерти

После 1879

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1840 ст.

Отец: Казалетов Иван Семенович

Мать: Казалетова Авдотья Еремеевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Номер записи 13 ГАТО ф.160 оп.1 д.14871 лл. 1223 gato_f160_01_14871_1223 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFM-9KDW?i=1173&cc=1921824&cat=698837
Крещение
21.10.1840 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата рождения 20.10.1840 Дата крещения 21.10.1840 Апухлицы Степан Иванович [Казалетов] Апухлицы отец крестьянин Иван Семено... Показать все
Упоминание
22.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10, 1858 № до 3 № после 3 """ """ глава семьи Семен Назарович (умер в 1854) главы семьи 1 сын Иван Семенович 1 сына 1 сын Степан Иванович 1 сына 2 сын Федор Иванович главы семьи 2 сын Григори... Показать все
Бракосочетание
Между 1860 и 1873

Жена: Казалетова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Казалетов Иван Степанович

Мать ребёнка: Казалетова Татьяна Федоровна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
22.09.1878 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата рождения 21.09.1878 Дата крещения 22.09.1878 Апухлицы Алексей Михайлович [Казалетов] Апухлицы отец крестьянин Михаил ... Показать все
Восприемник
29.09.1878 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата рождения 28.09.1878 Дата крещения 29.09.1878 Апухлицы Устинья Ефимовна [Казалетова] Апухлицы отец крестьянин Ефим Зах... Показать все
Смерть
После 1879

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