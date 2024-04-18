Казалетов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения20.10.1840 ст.
Дата смертиПосле 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1840 ст.
Номер записи 13 ГАТО ф.160 оп.1 д.14871 лл. 1223 gato_f160_01_14871_1223 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFM-9KDW?i=1173&cc=1921824&cat=698837
Крещение
21.10.1840 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата рождения 20.10.1840 Дата крещения 21.10.1840 Апухлицы Степан Иванович [Казалетов] Апухлицы отец крестьянин Иван Семено... Показать все
Упоминание
22.04.1858 ст.
Ревизия 10, 1858 № до 3 № после 3 """ """ глава семьи Семен Назарович (умер в 1854) главы семьи 1 сын Иван Семенович 1 сына 1 сын Степан Иванович 1 сына 2 сын Федор Иванович главы семьи 2 сын Григори... Показать все
Бракосочетание
Между 1860 и 1873
Рождение ребёнка
1873
Сын: Казалетов Иван Степанович
Мать ребёнка: Казалетова Татьяна Федоровна
Восприемник
22.09.1878 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата рождения 21.09.1878 Дата крещения 22.09.1878 Апухлицы Алексей Михайлович [Казалетов] Апухлицы отец крестьянин Михаил ... Показать все
Восприемник
29.09.1878 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата рождения 28.09.1878 Дата крещения 29.09.1878 Апухлицы Устинья Ефимовна [Казалетова] Апухлицы отец крестьянин Ефим Зах... Показать все
Смерть
После 1879