Каратаев Илья Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Место жительства
Между 1795 и 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутой переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Место жительства
1812 ст.
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно