Каратаева (Осинцова) Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратаева (Осинцова) Елена Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Каратаев Илья Федорович

Отец ребёнка: Каратаев Федор Евсеевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Домна Фёдоровна

Отец ребёнка: Каратаев Федор Евсеевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Каратаев Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Каратаев Федор Евсеевич

Место жительства
Между 1795 и 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутой переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1809

Сын: Каратаев Иван Федорович

Отец ребёнка: Каратаев Федор Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каратаев Федор Евсеевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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