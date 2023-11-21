Каратаева (Осинцова) Елена Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Каратаев Федор Евсеевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Домна Фёдоровна
Отец ребёнка: Каратаев Федор Евсеевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Каратаев Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Каратаев Федор Евсеевич
Место жительства
Между 1795 и 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутой переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Каратаев Федор Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно