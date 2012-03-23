Галперина (Рабкина) Ася Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галперина (Рабкина) Ася Наумовна

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Место рождения

г. Вильно, Виленское воеводство, Польская Республика

Дата рождения

26.08.1922

Дата смерти

23.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1922

Отец: Рабкин Наум Юдович

Мать: не указана

г. Вильно, Виленское воеводство, Польская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1949

Дочь: Маркман Анна Вольфовна

Отец ребёнка: Галперин Вольф Лазаревич

Рождение ребёнка
04.10.1955

Дочь: Гольденберг Эмма Вольфовна

Отец ребёнка: Галперин Вольф Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галперин Вольф Лазаревич

Смерть
23.03.2012
Израиль
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