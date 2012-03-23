Галперина (Рабкина) Ася Наумовна
Место рожденияг. Вильно, Виленское воеводство, Польская Республика
Дата рождения26.08.1922
Дата смерти23.03.2012
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1922
Отец: Рабкин Наум Юдович
Мать: не указана
г. Вильно, Виленское воеводство, Польская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1949
Дочь: Маркман Анна Вольфовна
Отец ребёнка: Галперин Вольф Лазаревич
Рождение ребёнка
04.10.1955
Дочь: Гольденберг Эмма Вольфовна
Отец ребёнка: Галперин Вольф Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.2012
Израиль