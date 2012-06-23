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Галперин Вольф Лазаревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1923

Дата смерти

23.06.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1923

Отец: Галперин Лазарь

Мать: Славкина Роза Ицхаковна

Рождение ребёнка
11.06.1949

Дочь: Маркман Анна Вольфовна

Мать ребёнка: Галперина Ася Наумовна

Рождение ребёнка
04.10.1955

Дочь: Гольденберг Эмма Вольфовна

Мать ребёнка: Галперина Ася Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галперина Ася Наумовна

Смерть
23.06.2012
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