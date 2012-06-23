Галперин Вольф Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1923
Дата смерти23.06.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1923
Отец: Галперин Лазарь
Мать: Славкина Роза Ицхаковна
Рождение ребёнка
11.06.1949
Дочь: Маркман Анна Вольфовна
Мать ребёнка: Галперина Ася Наумовна
Рождение ребёнка
04.10.1955
Дочь: Гольденберг Эмма Вольфовна
Мать ребёнка: Галперина Ася Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галперина Ася Наумовна
Смерть
23.06.2012