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Вольшинец Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1935

Дата смерти

25.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольшинец (Веремеюк) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
30.11.1962

Дочь: Сергиевич (Вольшинец) Светлана Михайлова

Мать ребёнка: Вольшинец (Веремеюк) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
02.02.1964

Дочь: Федорук (Вольшинец) Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Вольшинец (Веремеюк) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
09.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вольшинец (Веремеюк) Мария Антоновна

Смерть
25.03.1999

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