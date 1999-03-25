Вольшинец Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1935
Дата смерти25.03.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1962
Дочь: Сергиевич (Вольшинец) Светлана Михайлова
Мать ребёнка: Вольшинец (Веремеюк) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
02.02.1964
Дочь: Федорук (Вольшинец) Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Вольшинец (Веремеюк) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
09.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вольшинец (Веремеюк) Мария Антоновна
Смерть
25.03.1999