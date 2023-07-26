Вольшинец (Веремеюк) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1933
Отец: Веремеюк Антон Фомич
Мать: Веремеюк Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1962
Дочь: Сергиевич (Вольшинец) Светлана Михайлова
Отец ребёнка: Вольшинец Михаил Степанович
Рождение ребёнка
02.02.1964
Дочь: Федорук (Вольшинец) Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Вольшинец Михаил Степанович
Рождение ребёнка
09.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вольшинец Михаил Степанович
Смерть
Неизвестно