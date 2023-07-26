Вольшинец (Веремеюк) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольшинец (Веремеюк) Мария Антоновна

Вольшинец (Веремеюк) Мария Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1933

Отец: Веремеюк Антон Фомич

Мать: Веремеюк Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольшинец Михаил Степанович

Рождение ребёнка
30.11.1962

Дочь: Сергиевич (Вольшинец) Светлана Михайлова

Отец ребёнка: Вольшинец Михаил Степанович

Рождение ребёнка
02.02.1964

Дочь: Федорук (Вольшинец) Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Вольшинец Михаил Степанович

Рождение ребёнка
09.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вольшинец Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.