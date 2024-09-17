Колычева Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычева Степанида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колычев Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1888

Сын: Колычев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Колычев Василий Иванович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.06.1892

Дочь: Киркинова (Колычева) Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Колычев Василий Иванович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.10.1896

Сын: Колычев Кузьма (Косьма) Васильевич

Отец ребёнка: Колычев Василий Иванович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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