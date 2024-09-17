Колычева Степанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1888
Отец ребёнка: Колычев Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1892
Дочь: Киркинова (Колычева) Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Колычев Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1896
Сын: Колычев Кузьма (Косьма) Васильевич
Отец ребёнка: Колычев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно