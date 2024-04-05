Ponichtera (Zęgota) Rozalia 09.04.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ponichtera (Zęgota) Rozalia

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Место рождения

OSUCHOWA PAR. PORĘBA

Дата рождения

09.04.1885

Дата смерти

24.09.1976

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1854 г.р.

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1885

Отец: Zęgota Jan

Мать: Zęgota (Rytelewska) Marianna

OSUCHOWA PAR. PORĘBA
Бракосочетание
17.06.1906

Муж: Ponichtera Tomasz

Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Rozalia Ponichter (z d. Zęgota)
Рождение ребёнка
29.01.1912

Сын: Ponichtera Stefan

Отец ребёнка: Ponichtera Tomasz

Białebłoto
Смерть
24.09.1976
KOSZALIN

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