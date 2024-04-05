Ponichtera (Zęgota) Rozalia
Место рожденияOSUCHOWA PAR. PORĘBA
Дата рождения09.04.1885
Дата смерти24.09.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1885
Отец: Zęgota Jan
OSUCHOWA PAR. PORĘBA
Бракосочетание
17.06.1906
Муж: Ponichtera Tomasz
Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Rozalia Ponichter (z d. Zęgota)
Рождение ребёнка
29.01.1912
Сын: Ponichtera Stefan
Отец ребёнка: Ponichtera Tomasz
Białebłoto
Смерть
24.09.1976
KOSZALIN