Ponichtera Tomasz 29.05.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ponichtera Tomasz

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Место рождения

BIAŁEBŁOTO

Дата рождения

29.05.1886

Дата смерти

02.02.1949

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1886

Отец: Ponichtera Franciszek

Мать: Ponichtera/Modzelan (Piórkowska) Franciszka

BIAŁEBŁOTO
Współmałżonek: Józef Cichowski
Бракосочетание
17.06.1906

Жена: Ponichtera (Zęgota) Rozalia

Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Rozalia Ponichter (z d. Zęgota)
Рождение ребёнка
29.01.1912

Сын: Ponichtera Stefan

Мать ребёнка: Ponichtera (Zęgota) Rozalia

Białebłoto
Смерть
02.02.1949
KOSZALIN

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