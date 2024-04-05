Ponichtera Tomasz
Место рожденияBIAŁEBŁOTO
Дата рождения29.05.1886
Дата смерти02.02.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1886
BIAŁEBŁOTO
Współmałżonek: Józef Cichowski
Бракосочетание
17.06.1906
Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Rozalia Ponichter (z d. Zęgota)
Рождение ребёнка
29.01.1912
Сын: Ponichtera Stefan
Мать ребёнка: Ponichtera (Zęgota) Rozalia
Białebłoto
Смерть
02.02.1949
KOSZALIN