Асатурян Георгий (Жора) Барсегович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асатурян Барсег Ваганович
Мать: Казарян Чино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асатурян Левон Георгиевич
Мать ребёнка: Асатурян Елена (Элен)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асатурян Артур (Атан) Георгиевич
Мать ребёнка: Асатурян Елена (Элен)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асатурян Елена (Элен)
Смерть
2000