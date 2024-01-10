Асатурян Георгий (Жора) Барсегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асатурян Георгий (Жора) Барсегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асатурян Барсег Ваганович

Мать: Казарян Чино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асатурян Левон Георгиевич

Мать ребёнка: Асатурян Елена (Элен)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асатурян Артур (Атан) Георгиевич

Мать ребёнка: Асатурян Елена (Элен)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асатурян Елена (Элен)

Смерть
2000
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