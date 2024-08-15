Асатурян Елена (Элен) 06.06.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Асатурян Елена (Элен)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асатурян Георгий (Жора) Барсегович

Рождение ребёнка
Около 30.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асатурян Георгий (Жора) Барсегович

Рождение ребёнка
03.04.1973

Сын: Асатурян Артур (Атан) Георгиевич

Отец ребёнка: Асатурян Георгий (Жора) Барсегович

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