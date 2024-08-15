Асатурян Елена (Элен)
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 30.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асатурян Георгий (Жора) Барсегович
Рождение ребёнка
03.04.1973
Сын: Асатурян Артур (Атан) Георгиевич
Отец ребёнка: Асатурян Георгий (Жора) Барсегович