Балдин Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдин Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балдина (Куроедова) Софья Егоровна

Рождение ребёнка
07.02.1980

Дочь: Федорова (Балдина) Татьяна

Мать ребёнка: Балдина (Куроедова) Софья Егоровна

Рождение ребёнка
02.08.1982

Сын: Балдин Сергей

Мать ребёнка: Балдина (Куроедова) Софья Егоровна

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