Балдин Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1980
Дочь: Федорова (Балдина) Татьяна
Мать ребёнка: Балдина (Куроедова) Софья Егоровна
Рождение ребёнка
02.08.1982
Сын: Балдин Сергей
Мать ребёнка: Балдина (Куроедова) Софья Егоровна