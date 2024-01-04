Акмурзин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Аялче Миклаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акмурзин Геннадий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтынбаев Юрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Саликаева Лидия Анатольевна Чишма
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1960
Сын: Акмурзин Михаил Нефтекамск
Мать ребёнка: не указана