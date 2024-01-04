Акмурзин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акмурзин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Аялче Миклаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акмурзин Геннадий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтынбаев Юрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Саликаева Лидия Анатольевна Чишма

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Акмурзин Михаил Нефтекамск

Мать ребёнка: не указана

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