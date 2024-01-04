Алтынбаев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтынбаев Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акмурзин Анатолий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Яраново-Кариево

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтынбаев Александр Акуди

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтынбаев Сергей Акуди

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1952
Рождение ребёнка
1980

Сын: Алтынбаев Алексей Нефтекамск

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Алтынбаев Людмила

Мать ребёнка: не указана

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