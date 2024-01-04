Алтынбаев Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акмурзин Анатолий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Яраново-Кариево
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтынбаев Александр Акуди
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1952
Рождение ребёнка
1980
Сын: Алтынбаев Алексей Нефтекамск
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Алтынбаев Людмила
Мать ребёнка: не указана