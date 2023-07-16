Собенин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСобенин Александр Александрович

Собенин Александр Александрович

Место рождения

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

30.11.1954

Дата смерти

18.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1954

Отец: не указан

Мать: Собенина Зинаида Ивановна

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.06.1979

Дочь: Петрова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Собенина (Щербакова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
03.02.1987

Дочь: Васильева (Собенина) Елена Александровна

Мать ребёнка: Собенина (Щербакова) Татьяна Ивановна

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
18.04.1987
Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.