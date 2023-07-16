Собенин Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения30.11.1954
Дата смерти18.04.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
29.06.1979
Дочь: Петрова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Собенина (Щербакова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1987
Дочь: Васильева (Собенина) Елена Александровна
Мать ребёнка: Собенина (Щербакова) Татьяна Ивановна
Смерть
18.04.1987