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Тохтамыш Михаил Саввич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

06.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1887

Отец: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Мать: Тохтамыш Агрипина Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.01.1910

Жена: Тохтамыш Кирикия Митрофановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.03.1912

Сын: Тохтамыш Василий Михайлович

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Митрофановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.12.1913

Сын: Тохтамыш Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Митрофановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.03.1916

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Митрофановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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