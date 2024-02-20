Тохтамыш (Сарбаш) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Сарбаш) Агрипина Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

07.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Сарбаш Иван Фотиевич

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
14.10.1885

Муж: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.11.1887

Сын: Тохтамыш Михаил Саввич

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.03.1890

Дочь: Аянот Матрона Саввина

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Тохтамыш Евнаторий Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.10.1894

Сын: Тохтамыш София Саввина

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.05.1899

Сын: Тохтамыш Константин Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.08.1901

Сын: Тохтамыш Василий Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.11.1904

Дочь: Мария Саввина

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
07.07.1907
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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