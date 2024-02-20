Тохтамыш (Гутова) Кирикия Митрофановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1891
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.01.1910
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.03.1912
Сын: Тохтамыш Василий Михайлович
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Саввич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.12.1913
Сын: Тохтамыш Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Саввич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.03.1916
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Саввич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно