Тохтамыш (Гутова) Кирикия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Гутова) Кирикия Митрофановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Гутов Митрофан Федорович

Мать: Гутова Елизавета Христофоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.01.1910

Муж: Тохтамыш Михаил Саввич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.03.1912

Сын: Тохтамыш Василий Михайлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Саввич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.12.1913

Сын: Тохтамыш Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Саввич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.03.1916

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Саввич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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