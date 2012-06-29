Иванов Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Владимир Владимирович

Иванов Владимир Владимирович

avatar

Место рождения

г.Выборг

Дата рождения

03.07.1951

Дата смерти

29.06.2012

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1951

Отец: Иванов Владимир Никитович

Мать: Иванова Зоя Григорьевна

г.Выборг
Рождение ребёнка
18.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

г.Выборг
Рождение ребёнка
21.08.1976

Дочь: Валлин Марина Владимировна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна

г.Выборг
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Валентина Ивановна

Смерть
29.06.2012
г.Выборг
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close