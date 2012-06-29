Иванов Владимир Владимирович
Место рожденияг.Выборг
Дата рождения03.07.1951
Дата смерти29.06.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1951
Отец: Иванов Владимир Никитович
Мать: Иванова Зоя Григорьевна
г.Выборг
Рождение ребёнка
18.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
г.Выборг
Рождение ребёнка
21.08.1976
Дочь: Валлин Марина Владимировна
Мать ребёнка: Иванова Валентина Ивановна
г.Выборг
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.2012
г.Выборг