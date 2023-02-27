(Вишневецкая) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Вишневецкий Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Семён
Рождение ребёнка
20.09.1877
Дочь: (Тимошенко) Вера
Отец ребёнка: Тимошенко Семён
Рождение ребёнка
20.04.1882
Сын: Тимошенко Константин
Отец ребёнка: Тимошенко Семён
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1889
Сын: Тимошенко Никанор
Отец ребёнка: Тимошенко Семён
Рождение ребёнка
02.09.1890
Дочь: (Тимошенко) Анна
Отец ребёнка: Тимошенко Семён
Рождение ребёнка
12.01.1893
Дочь: (Тимошенко) Татьяна
Отец ребёнка: Тимошенко Семён
Смерть
Неизвестно