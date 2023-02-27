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(Вишневецкая) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Вишневецкий Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Семён

Рождение ребёнка
20.09.1877

Дочь: (Тимошенко) Вера

Отец ребёнка: Тимошенко Семён

Рождение ребёнка
20.04.1882

Сын: Тимошенко Константин

Отец ребёнка: Тимошенко Семён

Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1889

Сын: Тимошенко Никанор

Отец ребёнка: Тимошенко Семён

Рождение ребёнка
02.09.1890

Дочь: (Тимошенко) Анна

Отец ребёнка: Тимошенко Семён

Рождение ребёнка
12.01.1893

Дочь: (Тимошенко) Татьяна

Отец ребёнка: Тимошенко Семён

Смерть
Неизвестно

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