Тимошенко Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Тимошенко Павел
Мать: (Тимошенко) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Вишневецкая) Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1877
Дочь: (Тимошенко) Вера
Мать ребёнка: (Вишневецкая) Прасковья
Рождение ребёнка
20.04.1882
Сын: Тимошенко Константин
Мать ребёнка: (Вишневецкая) Прасковья
Рождение ребёнка
27.07.1889
Сын: Тимошенко Никанор
Мать ребёнка: (Вишневецкая) Прасковья
Рождение ребёнка
02.09.1890
Дочь: (Тимошенко) Анна
Мать ребёнка: (Вишневецкая) Прасковья
Рождение ребёнка
12.01.1893
Дочь: (Тимошенко) Татьяна
Мать ребёнка: (Вишневецкая) Прасковья
Смерть
Неизвестно