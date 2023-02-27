Тимошенко Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошенко Семён

Тимошенко Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Тимошенко Павел

Мать: (Тимошенко) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Вишневецкая) Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1877

Дочь: (Тимошенко) Вера

Мать ребёнка: (Вишневецкая) Прасковья

Рождение ребёнка
20.04.1882

Сын: Тимошенко Константин

Мать ребёнка: (Вишневецкая) Прасковья

Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1889

Сын: Тимошенко Никанор

Мать ребёнка: (Вишневецкая) Прасковья

Рождение ребёнка
02.09.1890

Дочь: (Тимошенко) Анна

Мать ребёнка: (Вишневецкая) Прасковья

Рождение ребёнка
12.01.1893

Дочь: (Тимошенко) Татьяна

Мать ребёнка: (Вишневецкая) Прасковья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.