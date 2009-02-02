(Горшкова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1910
Дата смерти02.02.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1910
Отец: Горшков Иван
Мать: Горшкова Екатерина
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Яцковская Людмила
Отец ребёнка: Филиппов Александр
Рождение ребёнка
09.06.1944
Дочь: Кондратьева Валентина
Отец ребёнка: Филиппов Александр
Рождение ребёнка
04.07.1946
Дочь: Тупикова Галина
Отец ребёнка: Филиппов Александр
Рождение ребёнка
11.02.1950
Дочь: Пушкарева Любовь
Отец ребёнка: Филиппов Александр
Рождение ребёнка
14.07.1952
Сын: Филиппов Сергей
Отец ребёнка: Филиппов Александр
Смерть
02.02.2009