(Горшкова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горшкова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1910

Дата смерти

02.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1910

Отец: Горшков Иван

Мать: Горшкова Екатерина

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Яцковская Людмила

Отец ребёнка: Филиппов Александр

Рождение ребёнка
09.06.1944

Дочь: Кондратьева Валентина

Отец ребёнка: Филиппов Александр

Рождение ребёнка
04.07.1946

Дочь: Тупикова Галина

Отец ребёнка: Филиппов Александр

Рождение ребёнка
11.02.1950

Дочь: Пушкарева Любовь

Отец ребёнка: Филиппов Александр

Рождение ребёнка
14.07.1952

Сын: Филиппов Сергей

Отец ребёнка: Филиппов Александр

Смерть
02.02.2009
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