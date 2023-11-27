Филиппов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Александр

Филиппов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1903

Дата смерти

26.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1903

Отец: Филиппов Павел

Мать: Филиппова Феона

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Яцковская Людмила

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
09.06.1944

Дочь: Кондратьева Валентина

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
04.07.1946

Дочь: Тупикова Галина

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
11.02.1950

Дочь: Пушкарева Любовь

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
14.07.1952

Сын: Филиппов Сергей

Мать ребёнка: Наталья

Смерть
26.10.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close