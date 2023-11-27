Филиппов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1903
Дата смерти26.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1903
Отец: Филиппов Павел
Мать: Филиппова Феона
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Яцковская Людмила
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
09.06.1944
Дочь: Кондратьева Валентина
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
04.07.1946
Дочь: Тупикова Галина
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
11.02.1950
Дочь: Пушкарева Любовь
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
14.07.1952
Сын: Филиппов Сергей
Мать ребёнка: Наталья
Смерть
26.10.1983