Куркина (Брехова) София Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брехов Роман
Мать: Брехова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куркин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Куркин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томара Ивановна
Отец ребёнка: Куркин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Куркин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куркин Иван
Смерть
Неизвестно