Куркина (Брехова) София Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркина (Брехова) София Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брехов Роман

Мать: Брехова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Василий Иванович

Отец ребёнка: Куркин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Куркин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томара Ивановна

Отец ребёнка: Куркин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Куркин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куркин Иван

Смерть
Неизвестно
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