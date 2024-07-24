Перевалова (Черемисина) Анна Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Перевалов Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Перевалов Василий Степанович
Смерть
После 1800
Трошкова, Махнёвское, Свердловская область