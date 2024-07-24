Перевалова (Черемисина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалова (Черемисина) Анна Павловна

Место рождения

Черемисина, Верхотурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемисина, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевалов Василий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Перевалов Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Перевалов Василий Степанович

Смерть
После 1800
Трошкова, Махнёвское, Свердловская область

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