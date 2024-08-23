Климушкин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климушкин-Лукьянов Сергей Васильевич

Мать: Климушкина-Лукьянова (Сергунина) Прасковья Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: (Климушкина) Пелагея

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Климушкин Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: (Климушкина) Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Климушкин Виктор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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