Климушкин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: (Климушкина) Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Климушкин Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: (Климушкина) Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Климушкин Виктор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно