Климушкин Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимушкин Сергей Васильевич

Климушкин Сергей Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.10.1867

Дата смерти

После 1929

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1867

Отец: Климушкин Василий Лукьянович

Мать: Климушкина Васса Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
03.10.1867
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Сергей Прокопьевич Климушкин, Анна Лукьяновна Сорокина (Климушкина)
Рождение ребёнка
10.11.1887

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1888

Сын: Климушкин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
06.06.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Клавдия (Феодосья) Михайловна Климушкина
Рождение ребёнка
30.09.1891

Дочь: Калинина Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
24.06.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Агриппина Семёновна Клюкина-Сергунина
Восприемник
20.07.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Михаил Алексеевич Сергунин
Рождение ребёнка
25.08.1894

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1896

Сын: Климушкин Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Список лишенных избирательных прав по Васильевке | Тольяттинский архив, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76
Восприемник
20.07.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Сергей Иванович Сорокин
Рождение ребёнка
09.02.1899

Сын: Климушкин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
29.10.1899
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Яков Фёдорович Климушкин
Восприемник
01.07.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Петрович Климушкин
Рождение ребёнка
18.02.1901

Сын: Климушкин Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
03.03.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евдокия Ивановна Щерина
Восприемник
09.10.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Софья Петровна Климушкина
Рождение ребёнка
19.12.1902

Сын: Климушкин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
04.12.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александр Петрович Климушкин
Рождение ребёнка
14.05.1905

Сын: Климушкин Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климушкин Сергеевич

Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климушкина Прасковья Прокопьевна

Упоминание
Неизвестно
Список лишенных избирательных прав по Васильевке | Тольяттинский архив, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1929
Список лишенных избирательных прав по Васильевке | Тольяттинский архив, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close