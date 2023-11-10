Климушкин Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1867
Дата смертиПосле 1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1867
Крещение
03.10.1867
Восприемники: Сергей Прокопьевич Климушкин, Анна Лукьяновна Сорокина (Климушкина)
Рождение ребёнка
10.11.1887
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
13.12.1888
Сын: Климушкин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна
Восприемник
06.06.1890
Клавдия (Феодосья) Михайловна Климушкина
Рождение ребёнка
30.09.1891
Дочь: Калинина Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна
Восприемник
24.06.1892
Агриппина Семёновна Клюкина-Сергунина
Восприемник
20.07.1894
Михаил Алексеевич Сергунин
Рождение ребёнка
25.08.1894
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
12.10.1896
Сын: Климушкин Роман Сергеевич
Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна
Список лишенных избирательных прав по Васильевке | Тольяттинский архив, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76
Восприемник
20.07.1898
Сергей Иванович Сорокин
Рождение ребёнка
09.02.1899
Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна
Восприемник
29.10.1899
Яков Фёдорович Климушкин
Восприемник
01.07.1900
Иван Петрович Климушкин
Рождение ребёнка
18.02.1901
Сын: Климушкин Фёдор Сергеевич
Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна
Восприемник
03.03.1901
Евдокия Ивановна Щерина
Восприемник
09.10.1902
Софья Петровна Климушкина
Рождение ребёнка
19.12.1902
Сын: Климушкин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна
Восприемник
04.12.1904
Александр Петрович Климушкин
Рождение ребёнка
14.05.1905
Сын: Климушкин Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климушкин Сергеевич
Мать ребёнка: Климушкина Прасковья Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Список лишенных избирательных прав по Васильевке | Тольяттинский архив, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1929
Список лишенных избирательных прав по Васильевке | Тольяттинский архив, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76