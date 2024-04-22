Домна Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1876 ст.
Сын: Кряжевой Василий Семенович
Отец ребёнка: Кряжевой Серегин Семен Сергеевич
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно