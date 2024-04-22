Домна Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Лукина

Домна Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряжевой Серегин Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
02.03.1876 ст.

Сын: Кряжевой Василий Семенович

Отец ребёнка: Кряжевой Серегин Семен Сергеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.