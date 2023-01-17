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Вельдяев Тимофей

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Место рождения

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Вельдяев Трофим

Мать: Вельдяева Мария

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.06.1833

Жена: Вельдяева Матрёна Фёдоровна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Вельдяева Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.04.1836

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Вельдяева Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Вельдяева Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Вельдяева Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Вельдяева Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: Дарья Прасковья

Мать ребёнка: Вельдяева Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Вельдяев Фёдор

Мать ребёнка: Вельдяева Матрёна Фёдоровна

Смерть
1857
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