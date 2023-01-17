Вельдяев Тимофей
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Вельдяев Трофим
Мать: Вельдяева Мария
Бракосочетание
03.06.1833
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Вельдяева Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.04.1836
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Вельдяева Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Вельдяева Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Вельдяева Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Вельдяева Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: Дарья Прасковья
Мать ребёнка: Вельдяева Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Вельдяев Фёдор
Мать ребёнка: Вельдяева Матрёна Фёдоровна
Смерть
1857