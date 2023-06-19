Вельдяева Матрёна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельдяева Матрёна Фёдоровна

Место рождения

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
03.06.1833

Муж: Вельдяев Тимофей

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Вельдяев Тимофей

Рождение ребёнка
24.04.1836

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Вельдяев Тимофей

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Вельдяев Тимофей

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Вельдяев Тимофей

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Вельдяев Тимофей

Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: Дарья Прасковья

Отец ребёнка: Вельдяев Тимофей

Рождение ребёнка
1854

Сын: Вельдяев Фёдор

Отец ребёнка: Вельдяев Тимофей

Смерть
Неизвестно