Вельдяева Матрёна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1833
Муж: Вельдяев Тимофей
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Вельдяев Тимофей
Рождение ребёнка
24.04.1836
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Вельдяев Тимофей
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Вельдяев Тимофей
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Вельдяев Тимофей
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Вельдяев Тимофей
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: Дарья Прасковья
Отец ребёнка: Вельдяев Тимофей
Рождение ребёнка
1854
Сын: Вельдяев Фёдор
Отец ребёнка: Вельдяев Тимофей
Смерть
Неизвестно